Roma, depositata la lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la “Società” o “AS Roma”) che è stata convocata per il giorno 29 settembre 2020 in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2020, la Società rende noto che è stata presentata n. 1 lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno della Assemblea ordinaria. La lista presentata congiuntamente dagli azionisti Romulus and Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding S.p.A., titolari rispettivamente di n. 20.708.308 e n. 523.760.227 azioni ordinarie AS Roma, e congiuntamente di n. 544.468.535 azioni ordinarie di AS Roma, pari approssimativamente all’86,6% del capitale sociale della Società, è composta dai seguenti candidati:

1. Friedkin Thomas Dan Statunitense

2. Friedkin Ryan Patrick Statunitense

3. Fienga Guido Italiana

4. Watts Marcus Arthur Statunitense

5. Williamson Eric Felen III Statunitense

6. Moreira-Dunkel Analaura Statunitense

7. Navarra (*) (**) Benedetta Italiana

8. Pellegrini (*) (**) Mirella Italiana

9. Gandini (*) (**) Ines Italiana

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall’art. 16 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017.

La documentazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento, comprensiva, tra l’altro, anche dei curricula vitae dei candidati, è resa pubblica unitamente alle liste e disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.com) e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. Si rappresenta inoltre che gli azionisti Romulus and Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding S.p.A. hanno presentato all’Assemblea, le seguenti proposte di deliberazione assembleare:

- determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

- fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;

- determinare il compenso spettante a ciascuno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 25.000 annui lordi, oltre che il rimborso, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, delle spese sostenute in ragione dell’incarico.