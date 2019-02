Tecnico volato a Francoforte con colleghi impegnati in Champions

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - L'allenamento della Roma in programma nel pomeriggio a Trigoria non sarà diretto da Eusebio Di Francesco. L'allenatore giallorosso, all'indomani del pareggio interno col Milan, è infatti volato in Germania, a Francoforte, per partecipare al meeting organizzato dall'Uefa che coinvolge i 16 tecnici delle squadre impegnate negli ottavi di finale di Champions League. La Roma il prossimo 12 febbraio affronterà il Porto all'Olimpico nella gara d'andata mentre la sfida di ritorno in Portogallo si giocherà il 6 marzo. Alla seduta d'allenamento odierna non prenderanno parte neanche Florenzi, Pellegrini, Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy, convocati dal ct Mancini a Coverciano per partecipare allo stage dell'Italia.