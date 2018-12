© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il ko con la Juventus: "Siamo stati poco incisivi nei momenti chiave della partita a differenza della Juventus. Santon? Non dobbiamo buttare la croce addosso al ragazzo, sono situazioni di campo: ci sono anche le grandi qualità di Mandzukic. La crescita dei nostri giovani passa anche da queste gare. Ho visto un atteggiamento migliore rispetto al passato. Il quarto posto? Ci sono tante partite, non dobbiamo ripetere gli stessi errori: abbiamo lasciato troppi punti per strada. L'organico della Juventus? È superiore ed è evidente. Noi abbiamo dei ragazzi che potranno crescere bene. Manolas ha fatto una grande partita, ma non deve ripetere gli errori commessi in passato. Nel primo tempo eravamo troppo impauriti, siamo mancati nel passaggio finale".