Roma, Di Francesco: "Partita sporca, poco lucidi"

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro la Lazio, parla l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco: "In una partita sporca, in una gara non bella, ci siamo mossi molto male in alcuni frangenti del match. La Lazio ci ha costretto a giocare in un determinato modo, abbiamo rischiato di prenderle, ma anche di segnare. C'è qualche recriminazione per i pali presi".

"Dobbiamo avere la capacità di trattare le gare tutte allo stesso modo. Sembrava una partita diversa dal solito derby. A volte abbiamo avuto approcci diversi in questo senso, non deve accadere".

"Dobbiamo migliorare nella qualità dell'ultimo passaggio, di riuscire a superare l'avversario. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare il gioco sugli esterni".

"Meglio in Champions che in Serie A? Beh, paradossalmente viene meglio giocare in campionato, il nostro modo di giocare ci favorisce".

"Manolas nella difesa a 3? Ha capacità di recuperare che prendibile nel modo di giocare, Fazio ha più desiderio di essere aggressivo. Per questo".