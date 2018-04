Roma, Di Francesco: "Pecchiamo in continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Genoa, parla l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco: "La squadra è partita benissimo creando tante difficoltà al Genoa. Forse siamo stati poco incisivi in alcuni passaggi. Ci siamo complicati un po' la vita vista la poca concretezza. Abbiamo fatto una gara più che sufficiente. Con tante partite ravvicinate c'è il rischio di alzare il livello di errore. Manchiamo un po' in continuità, questo è stato sempre il nostro problema. Il Genoa, però, è una squadra organizzata, con Ballardini è migliorata tantissimo".

Lotta scudetto - "Non credo che potevamo competere con Napoli e Juventus per lo scudetto, ma almeno 6-7 punti in più per preparare con calma le gare di Champions"

Spal e Chievo - "Beh, non è facile tenere la tensione alta rispetto ai match contro il Liverpool. Si tratta di un'occasione unica".