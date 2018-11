Roma, Di Francesco pensa al 3-4-2-1: Juan Jesus con Fazio e Manolas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile cambio modulo per Eusebio Di Francesco nella sfida contro il Real Madrid di questa sera. Il tecnico giallorosso sta infatti pensando al 3-4-2-1, con un difensore in più dunque. Questa la probabile formazione riportata da Sky Sport: Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, El Shaarawy; Schick