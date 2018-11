Roma, Di Francesco pensa al ritorno al 4-3-3 senza De Rossi

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Sky arrivano gli ultimi aggiornamenti di formazione della Roma, con il tecnico Eusebio Di Francesco alle prese con diverse riflessioni verso la partita di sabato pomeriggio sul campo della Fiorentina. L'idea dell'allenatore sarebbe quella di tornare per l'occasione alla mediana a tre e al 4-3-3, arretrando quindi di qualche metro Pellegrini in posizione di mezzala, con Cristante sul lato opposto e Nzonzi davanti alla difesa. Il timore, dalle parti di Trigoria, è di rimanere schiacciati a centrocampo, senza scordarsi che la formazione di Pioli ha ottenuto tra le mura amiche 13 dei 15 punti collezionati nel complesso fino a qui. La squadra giallorossa, peraltro, oggi non si è allenata in campo a causa dell'eccessivo maltempo riversatosi sulla capitale.