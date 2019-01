© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta in Coppa Italia: “Al di là degli infortuni abbiamo già parlato di mercato, arriverà qualcuno solo se potrà migliorare la rosa. Perotti e Juan Jesus verranno valutati nei prossimi due giorni. Sicuramente non ci saranno per la partita contro il Torino. La squadra sta crescendo e ne sono contento al di là dell’avversario di oggi, sta crescendo l’identità della Roma e sono molto contento per questo. Questa è un’annata particolare dal punto di vista degli infortuni e speriamo di poter recuperare quanto prima De Rossi, un giocatore importantissimo per noi. Arrivare al quarto posto è fondamentale per noi ma vogliamo giocarcela alla grande anche in Champions League”.