Roma, Di Francesco spera di recuperare Perotti per Firenze

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime sull'infermeria della Roma da La Gazzetta dello Sport. Perotti dovrebbe restare fermo due settimane per l’infortunio al polpaccio sinistro, ma Di Francesco spera di recuperarlo per Firenze. Juan Jesus sarà visitato a Villa Stuart nelle prossime ore per capire se operarlo o meno. Di certo, il brasiliano salterà Torino, Atalanta e Fiorentina in Coppa Italia, poi tutto dipenderà dal consulto con il professor Mariani. Buone notizie invece da Karsdorp, che dopo aver giocato contro l’Entella non ha avuto problemi. Non sta ancora bene Florenzi, che anche ieri non si è allenato con i compagni, ma che la Roma spera di recuperare per il Torino.