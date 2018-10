Roma, Di Francesco: "Stiamo trovando la quadra, fatto divertire i tifosi"

Risultato finale: Roma-Viktoria Plzen 5-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dato continuità di gioco, la squadra mi è piaciuta tanto, i centrocampisti cominciano a muoversi bene. Sono contento per come i ragazzi hanno interpretato la partita, in Champions non è facile vincere ma siamo riusciti a giocare e far divertire i tifosi.

Sperimentare a Roma non è mai troppo facile, non volevo modificare del tutto il mio 4-3-3 ma adesso stiamo trovando la quadratura giusta, sto trovando delle risposte. Sono contento di quello che i ragazzi stanno mettendo in campo, sopratutto la determinazione e la voglia di giocare insieme".