Roma, Di Francesco vara la settima formazione in sette partite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco varerà quasi certamente la settima formazione diversa in altrettante partite disputate in campionato. Il derby è fondamentale per lui, Roma-Lazio non è una partita come tutte le altre per nessuno. Secondo il Corriere della Sera dovrebbe essere riconfermato a sorpresa Davide Santon come terzino, con Alessandro Florenzi spostato nei tre uomini alle spalle di Dzeko.