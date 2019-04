© foto di www.imagephotoagency.it

Di padre in figlio. Anzi, in questo caso di nonno in nipote: è così che si trasmette la passione per il calcio. Ne sa qualcosa Claudio Ranieri. L'allenatore della Roma, infatti, ha accompagnato mano nella mano suo nipote Orlando, oggi a Trigoria. A prescindere da quale sarà il suo futuro, non sembrano esservi dubbi sul legame del tecnico testaccino coi colori giallorossi.