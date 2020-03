Roma, Diawara in gruppo, col Siviglia ci sarà. Pellegrini verso il forfait

Arrivano novità dall'infermeria della Roma riportate da Sky Sport. Amadou Diawara si è allenato con il gruppo per la prima volta, dopo i 60 minuti giocati con la Primavera e per la gara contro il Siviglia di Europa League, in programma per giovedì, sarà convocato. Secondo quanto riportato da Sky Sport però, le brutte notizie arrivano sul fronte Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista non ha recuperato e si va verso il suo forfait per la gara contro gli andalusi.