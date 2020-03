Roma, Diawara verso recupero. Fonseca incrocia le dita

Negli Usa Pallotta e Friedkin al lavoro per arrivare al signing

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Un recupero prezioso per la Roma in vista del finale di stagione. Amadou Diawara corre verso il ritorno in campo dopo aver scelto la terapia conservativa al posto dell'intervento chirurgico per superare l'infortunio al ginocchio sinistro. Il centrocampista, che da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo, oggi a Trigoria si è allenato assieme alla Primavera e domani proverà a giocare una parte della sfida di campionato tra i ragazzi allenati da Alberto De Rossi e i pari età dell'Inter. La decisione finale sull'utilizzo di Diawara sul campo dello stadio Tre Fontane sarà presa tra stasera e domattina ma l'obiettivo è testare la tenuta del ginocchio dopo averlo messo alla prova in allenamento. Il primo a tifare per il recupero del guineano è il tecnico Paulo Fonseca che spera di riaverlo a disposizione il prima possibile, magari già per il prossimo impegno di Europa League col Siviglia o per quello successivo in campionato con la Sampdoria. Sul fronte societario intanto sembra in dirittura d'arrivo la firma dei documenti dei contratti preliminari tra James Pallotta è Dan Friedkin per la cessione del club dal tycoon di Boston al gruppo che fa capo al miliardario texano. Nel weekend le parti dovrebbero ultimare gli ultimi dettagli e subito dopo il signing negli Stati Uniti arriverà anche il comunicato ufficiale da parte della Roma riguardo a una trattativa che a quel punto virerà in direzione del closing. (ANSA).