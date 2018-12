© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra difficile la presenza di Lorenzo Pellegrini contro l'Inter. La Gazzetta dello Sport scrive che Eusebio Di Francesco vorrebbe recuperare il centrocampista ma, al tempo stesso, non vuole correre rischi eccessivi. Le scelte quindi sono ridotte, ma dei ballottaggi ci sono. Ad esempio Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Fazio, mentre non è sicuro che Under e Kluivert possano giocare entrambi. Se giocasse Santon, Florenzi potrebbe alzarsi.