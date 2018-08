Roma, DiFra e la tragedia di Genova: “C'è rispetto ma giusto giocare”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella conferenza alla vigilia di Torino-Roma, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato delle polemiche mancate al mancato rinvio dell'intera giornata di Serie A dopo la tragedia di Genova. “Colgo l'occasione per essere vicino ai familiari delle vittime, vedendo la scena in tv è stato come vivere un film. Ritengo giusto che Sampdoria e Genoa abbiano richiesto di rinviare, com'è giusto giocare per dare un segnale di continuità. Se noi non avessimo giocato, saremmo andati ugualmente al mare o a teatro. Se fossimo rimasti a pregare, avrei accettato un discorso del genere. Altrimenti è giusto giocare", ha detto l'allenatore.