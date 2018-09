Roma, dubbio Manolas per Di Francesco in vista del derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dubbio in difesa per Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, in vista del derby di domani. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i giallorossi potrebbero dover fare a meno di Kostas Manolas. Il centrale greco, fin qui unico giocatore di movimento a partire sempre da titolare, non ha ancora recuperato del tutto a livello muscolare e oggi si capirà se si tratta soltanto di un irrigidimento o di una lesione.