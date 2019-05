© foto di Alberto Fornasari

Non una sorpresa ma due per i giocatori della Roma oggi a Trigoria. Come riportato dal club giallorosso attraverso il profilo Twitter ufficiale della società, Simone Perrotta e Juan erano presenti oggi al centro sportivo dei capitolini per assistere all'allenamento, con la squadra di Ranieri impegnata nella preparazione al match contro la Juventus di domenica sera, sfida fondamentale per le ambizioni Champions di De Rossi e compagni.