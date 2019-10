Roma, Dzeko dal 1' contro il 'Gladbach: decisiva la volontà del giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti per quanto riguarda la probabile formazione della Roma, impegnata domani nella sfida di Europa League contro il Borussia Monchengladbach. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Edin Dzeko scenderà in campo in attacco fin dal 1'. Decisiva, in questo senso, la volontà dello stesso giocatore (entrato al 45' del primo tempo con la mascherina protettiva al volto nell'ultima sfida di campionato contro la Samp).