Roma, Dzeko è nervoso ma la terapia si chiama Viktoria Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko vive per il gol e proprio per il rendimento al di sotto delle aspettative, sta attraversando un momento di grande nervosismo. La terapia però potrebbe chiamarsi proprio Viktoria Plzen visto che in carriera, l'attaccante bosniaco, ha già segnato per 6 reti alla squadra ceca. La prima risale al 2006 quando vestiva la maglia del Teplice, poi ne ha segnate 5 in sole 4 partite disputate da avversario nelle coppe europee. La speranza è quella di interrompere il digiuno e poi rilanciarsi anche in campionato. Una speranza ampiamente condivisa con il tecnico Eusebio Di Francesco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.