Roma, Dzeko, El Sha e Pellegrini a parte. De Rossi domani in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è scesa in campo per l'odierna seduta di allenamento in vista del match di sabato alle 20:30 contro la Juventus. Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini hanno svolto lavoro individuale sul campo, così come Daniele De Rossi, reduce da una leggera influenza e che, secondo quanto riferisce Roma TV, domani tornerà in gruppo. Tanto lavoro tattico per gli altri, con varie esercitazioni e una partitella finale a campo ridotto.