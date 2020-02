© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una serata a dir poco negativa per la Roma c’è comunque una nota positiva. Dopo aver subito tre gol nel primo tempo a Sassuolo, la formazione giallorossa ha riaperto la sfida grazie al gol di Edin Dzeko. Si tratta della rete numero 100 con la maglia della Roma per l’attaccante bosniaco, che diventa il settimo giocatore a raggiungere questo traguardo nella storia del club giallorosso. Prima di lui ci erano riusciti Francesco Totti, primatista a quota 307, poi Roberto Pruzzo, Amedeo Amadei, Rodolfo Volk, Pedro Manfredini e Vincenzo Montella.