Roma, Dzeko insospettabile cecchino. Parma nel mirino per fare 25 su 25

Solitamente, dopo il nome di Edin Dzeko è consuetudine veder seguire una descrizione che, il più delle volte, lo racconterà come un "attaccante utile alla manovra e al gioco della squadra, ma non proprio un realizzatore implacabile". Anzi, dopo la sua prima - brutta - stagione nella Capitale erano in molti a chiedersi se effettivamente il bosniaco fosse una prima punta all'altezza. Poi il Cigno di Sarajevo ha preso confidenza, ed ha convinto tutti, tanto da essere uno dei nomi pronti a scaldare il mercato estivo. Ma prima ancora di pensare al futuro, avrà senz'altro messo nel mirino il Parma, squadra che gli manca per completare una statistica niente male, che non ha eguali nel massimo campionato italiano. E che va in netta controtendenza con la descrizione iniziale.

Qualora infatti Dzeko riuscisse questa sera a segnare contro i Ducali, porterebbe a compimento un en-plein di gol realizzati in campionato a ciascuna squadra da lui affrontata fino ad oggi nella sua esperienza italiana. Ad oggi siamo a 24 su 25, in un percorso cominciato il 30 agosto 2015 grazie alla potente incornata contro l'avversaria in teoria più difficile, almeno se si vanno a vedere gli ultimi anni: la Juventus. E che ad oggi vede solamente la squadra allenata da D'Aversa rimasta impunita. All'andata il bosniaco giocò, ma senza riuscire a contribuire direttamente allo 0-2 giallorosso del Tardini: stasera avrà l'occasione per rifarsi, per mettere a segno un record niente male.