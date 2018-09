© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol ma non solo, per Edin Dzeko. L'attaccante della Roma, scrive Gazzetta.it, si è laureato in “Management dello sport” a Sarajevo. Si tratta di un diploma di tipo universitario, che l'attaccante ex Wolfsburg e Manchester City ha ottenuto lunedì dopo aver sostenuto esami per circa tre anni alla facoltà di “Sport ed educazione fisica” in Bosnia, che gli apre una strada verso una carriera di tipo dirigenziale. Un percorso di studi, tra l'altro, che il centravanti non ha comunicato a nessuno se non agli amici più stretti e alla famiglia.