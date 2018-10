Roma, Dzeko non dimentica il City: "Seguo ogni gara di questa squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Edin Dzeko non dimentica il suo passato con la maglia del Manchester City. L'attaccante ora alla Roma ha parlato al sito dei citizens, ricordando i tempi in cui vestiva la maglia della formazione inglese. "Il ricordo dei fan? E' una testimonianza d'affetto, vuol dire che ho fatto cose interessanti per il club. Ne sono orgoglioso. Da quando ho lasciato il City, seguo ogni gara della squadra e per me è naturale. Sento che il City è ancora il mio club, anche se non gioco più per questi colori", le parole del classe '86.