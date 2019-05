© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko questa mattina non s'è allenato col resto del gruppo. L'attaccante bosniaco, che ha rimediato un piccolo infortunio nell'allenamento di ieri, oggi non è sceso in campo a Trigoria.

Contro il Genoa ci sarà - Come riporta 'Sky', non sembrano però esserci grossi dubbi sulla sua presenza contro il Genoa. L'attaccante bosniaco non desta particolari preoccupazioni e per la sfida contro il Genoa che andrà in scena domenica pomeriggio a partire dalle ore 18.00 dovrebbe esserci.

Futuro? Dipende da Conte - Intanto, per ciò che riguarda il suo futuro, tutto dipende da chi sarà il nuovo allenatore. In caso di ingaggio di Antonio Conte praticamente scontata la sua permanenza, nonostante un contratto in scadenza nel 2020. L'ex ct è un suo grande estimatore e provò a portarlo al Chelsea nell'estate 2018. Dovesse arrivare invece un altro allenatore, invece, molto probabile il divorzio.