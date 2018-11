Roma, Dzeko non sarà rischiato: probabile forfait contro il Real

© foto di Federico Gaetano

Sempre più probabile il forfait di Edin Dzeko per la gara di questa sera in Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, e lo staff medico non intendono infatti rischiare il bosniaco per evitare possibili ricadute e per questo motivo sarà con ogni probabilità Patrik Schick a partire dal 1'.