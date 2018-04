Roma, Dzeko: "Ottima gara, ora sotto con il Liverpool"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti della Roma, Edin Dzeko, parla a Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Chievo. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato un'ottima gara. Grande Alisson in occasione del rigore, se avessero segnato sarebbe andata in un altro modo. Tanti applausi per lui. Liverpool? Ora la prepariamo bene, abbiamo vinto e speriamo che anche mercoledì si possa fare una splendida gara. Tifoso ferito a Liverpool? Un forte abbraccio a lui e alla famiglia, siamo vicini a loro in questo momento difficile".