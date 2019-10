Roma, Dzeko salta almeno due partite: probabile rientro col Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le possibilità che Edin Dzeko possa esserci domenica per la gara della Roma contro la Sampdoria sono praticamente nulle, scrive La Gazzetta dello Sport. Il bosniaco è reduce dall'operazione per la doppia frattura allo zigomo e per la rosea salterà certamente le gare contro Sampdoria e Borussia Moenchengladbach in Europa League. In questi giorni l'attaccante si allenerà con la mascherina di carbonio e lunedì avrà una visita di controllo che dirà quando potrà tornare in campo, probabilmente il 27 ottobre contro il Milan.