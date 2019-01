Roma, Dzeko un girone dopo: dal capolavoro al ballottaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko si ritrova a incontrare quel Torino che all'andata punì con un gol capolavoro ma con una nuova vita da bomber in discussione. Per la prima volta in assoluto infatti, si apre il ballottaggio con Schick, in crescita nelle ultime settimane e pronto a mettere in dubbio la titolarità del bosniaco, autore di soli due gol in campionato dall'inizio della stagione. La sensazione è che alla fine sarà comunque lui a scendere in campo dal 1', magari con l'obiettivo di tornare in gol per ribadire le gerarchie. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.