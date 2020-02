vedi letture

Roma, edema muscolare per Pellegrini. Salterà Gent e Cagliari

Centrocampista salta Gent in E.League e trasferta di Cagliari

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Niente Gent in Europa League e niente Cagliari in campionato. Lorenzo Pellegrini salterà i prossimi due impegni in trasferta della Roma a causa dell'infortunio riportato in occasione del successo sul Lecce. Il centrocampista, che era stato sostituito nell'intervallo dal tecnico Paulo Fonseca, questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il recupero sarà adesso valutato giorno per giorno a Trigoria dallo staff medico giallorosso. Pellegrini dovrebbe tornare a disposizione dell'allenatore portoghese per l'impegno con la Sampdoria in programma all'Olimpico il prossimo 8 marzo. (ANSA).