Roma, El Shaarawy: "Si riparte cercando di rientrare il prima possibile"

Stephan El Shaarawy dovrà stare fuori un mese a causa di un problema muscolare. L'attaccante della Roma, attraverso Instagram, ha scritto un messaggio per caricare sé stesso e l'ambiente in vista della partita contro l'Inter. “Di continuo a dura prova, ma non ci si ferma mai! Grazie come sempre per i messaggi e il sostegno. Si riparte subito cercando di rientrare il prima possibile”, ha scritto il Faraone.