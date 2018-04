Roma extraterrestre, il Corriere dello Sport dà 10 in pagella a tutti

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono tutti extraterrestri". Il Corriere dello Sport non ha dubbi, c'è un solo modo per celebrare l'impresa della Roma che stende 3-0 il Barcellona e conquista la semifinale di Champions League ribaltando il risultato dell'andata. Un solo voto, uguale per tutti, da Di Francesco a Dzeko, passando per Juan Jesus e Schick: tutti da 10, tutti super-promossi. Il migliore dei migliori? Facile: Edin Dzeko.