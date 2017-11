Roma, Fazio dopo il successo di Firenze: "Partitona di Gerson"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tramite il proprio profilo Instagram, Federico Fazio ha detto la sua dopo il successo ottenuto dalla Roma a Firenze, complimentandosi in particolare con un compagno di squadra: "Un'altra partita in trasferta portata a casa! Partitona del mio fratello Gerson! Ora al lavoro per godersi la nazionale!"