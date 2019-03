Roma Femminile, Di Criscio: "Sconfitta giusta, ora a Milano per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federica Di Criscio, difensore della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di Roma Tv al termine della sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta Mozzanica. Queste le sue parole: "Risultato troppo pesante? Forse il 3-0 non c'era, ma per come abbiamo approcciato la partita è il risultato più giusto. Non siamo riuscite a imporre il nostro gioco e a fare ciò che il coach ci aveva chiesto. Alla fine abbiamo provato a spingerci in avanti per pareggiarla ma ne abbiamo presi altri due. Le difficoltà principali? Loro puntavano tanto sull'aggressività, le avevamo studiate. Non siamo riuscite a giocare sulle seconde palle e a trovare le linee di passaggio giuste. Nonostante queste difficoltà tuttavia abbiamo trovato diverse palle gol. La prossima sfida contro il Milan? Andremo a Milano per giocarcela, nonostante le difficoltà di oggi abbiamo dimostrato lungo tutto il campionato di saper resettare e andare avanti".