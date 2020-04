Roma, Fienga: "Grazie a tutti gli sponsor per il sostegno che ci hanno dato in questo periodo"

Guido Fienga, CEO della Roma, ha ringraziato i partner del club per il sostegno durante l’emergenza dovuta al Covid-19. Le parole del dirigente giallorosso sono arrivate nel corso di una video conference, il Partners House Meeting, appuntamento ormai divenuto consuetudine da quando la crisi scaturita dal Coronavirus ha costretto il calcio e non solo a rivedere i propri momenti di interazione. "Grazie a tutti i nostri sponsor per il sostegno che ci hanno dato in un periodo come questo - le parole riportate dal sito ufficiale del club -. In questi giorni il mondo del calcio è molto diverso da quello che conosciamo abitualmente, ma, anche senza partite allo stadio, i nostri partner ci hanno dimostrato tutta la loro vicinanza e hanno partecipato alle nostre iniziative, in Italia, online e persino all’estero. La Roma è una piattaforma sociale e come tale ha il dovere di comportarsi: i valori che ci hanno mosso in questo periodo di emergenza saranno gli stessi che ci faranno da bussola per la nostre iniziative future".