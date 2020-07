Roma-Fiorentina, disastro Chiffi. CorSport: "Rigore? L'arbitro tocca il pallone, doveva fermare"

"Il rigore? Chiffi tocca il pallone e doveva fermare". E' questo il titolo della moviola di Roma-Fiorentina a cura del Corriere dello Sport. All'interno, si analizzano gli episodi principali di una sfida entrata nelle polemiche fin dal fischio finale. "Non benissimo Chiffi - si legge - che pure per buona parte del match ha tenuto in pugno la situazione. Però: sul rigore finale commette almeno tre errori, il più veniale dei quali il motivo della concessione del penalty stesso. Ok il rigore alla Roma (netto fallo di Lirola su Bruno Peres), ok annullare il gol di Mancini (fuorigioco sulla punizione di Kolarov, manca una punizione dal limite per la Roma (e il giallo) per fallo di mano di Caceres.

L'episodio principale - Il patatrac è sul rigore, concesso per il fallo di Terracciano su Dzeko: si discute sia per l’entità del contatto (che alla fine arriva), sia perché il pallone potrebbe non essere più in gioco (per dire: siamo lontani da Spal-Inter e Genoa-Lecce). Ma c’è un fatto incontrovertibile: l’azione nasce da un colpo di testa di Spinazzola che colpisce l’arbitro e favorisce il tiro di porta di Carles Perez. In quel caso, Chiffi avrebbe dovuto fermare il gioco visto che, regolamento alla mano, il suo tocco favorisce un'azione d’attacco promettente".