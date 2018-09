Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Orfana di numerosi calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali, la Roma di Eusebio Di Francesco è scesa in campo alle 15:30 per preparare la sfida di domenica in casa contro il Chievo. La squadra ha iniziato la seduta con un’attivazione muscolare in palestra. Il gruppo si è poi dedicato a un lavoro atletico, con allunghi partendo dalla metà campo. La seduta ha visto anche una parte tecnica, con i calciatori che si sono dedicati all'aspetto tattico, lavorando per reparti. Sul fronte Nazionali, Luca Pellegrini ha fatto ritorno alla base dall'Under-20.

L'esterno Diego Perotti ha cominciato il proprio lavoro in gruppo ma si è poi staccato per continuare il protocollo specifico. Florenzi, invece, ha lavorato a parte, con il suo rientro che sarà graduale. Individuale anche per Pastore per un affaticamento muscolare. Regolarmente in gruppo, invece, De Rossi.