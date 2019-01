© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimo allenamento per la Roma di Di Francesco prima della sfida di domani sera contro la Virtus Entella, gara che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il riscaldamento, la squadra ha lavorato sulla tattica con diverse esercitazioni. Lavoro individuale in campo per El Shaarawy e Manolas che, come annunciato dallo stesso Di Francesco, non saranno convocati per il match di domani. Individuale in palestra per Kolarov, Marcano, De Rossi e Nzonzi. Terapie per Mirante, assente Florenzi per influenza. Lo riporta VoceGiallorossa.it.