Roma, Florenzi: "Non sono al 100%. Il ruolo? Vanno bene tutti"

Alessandro Florenzi, centrocampista della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro odierno, che ha visto i giallorossi vincere per 3-0 contro l'Hellas Verona:

"Il recupero dell'infortunio è stato un momento di grande sofferenza - dichiara il calciatore giallorosso - ma, per fortuna, oggi me la sono lasciata alle spalle".

Su quale sia il suo ruolo: "Il mio ruolo è quello dove i mister decidono di farmi giocare. Dall'1 all'11 vanno bene tutti i ruoli"

Sulla sua condizione fisica: "Mi godo il momento. Non so dire a che punto, ma ovviamente non sono al 100%".

Sullo screzio a fine partita tra Bruno Peres e Gerson: "Non ho visto questo episodio. Me lo hanno raccontato dentro lo spogliatoi. Probabilmente stavano scherzando".

Sulla nuova Roma: "Nuovo corso, nuovo mister, nuova filosofia di gioco. Stiamo lavorando per avere i nuovi meccanismi"

Su Andrea Conti:"Mando un grosso in bocca a lupo ad Andrea. Questo è solo un piccolo ostacolo verso la sua gloriosa carriera"

Su Totti: "Totti mi ha fatto i complimenti per il mio ritorno in campo e per la mia prestazione di oggi".