Roma, Fonseca: "Anche se lontani non abbiamo mai perso calore e passione"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha postato su Instagram il video della squadra giallorossa in cui si improvvisa cantante dell'inno del club per celebrare il Natale di Roma. Questa la didascalia: "Anche se lontani non abbiamo mai perso il calore e la passione per te. Assieme ce la faremo".