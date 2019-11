Roma, Fonseca da Papa Francesco: "Un privilegio indimenticabile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata speciale per Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma, infatti, ha partecipato al pranzo in Vaticano organizzato dalla società giallorossa, un'iniziativa con fini di beneficenza per i bisognosi. Sul proprio profilo ufficiale Twitter, il tecnico portoghese, a corredo di alcuni scatti della giornata, ha scritto: Oggi è stato un giorno molto speciale. Ho avuto il privilegio e l’onore di incontrare Papa Francesco. Ho voluto partecipare al pranzo organizzato in Vaticano con il supporto della Roma per più di mille persone meno fortunate di noi. Semplicemente indimenticabile".