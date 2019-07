Roma, Fonseca eletto manager dell'anno in Ucraina

Tramite il proprio profilo Twitter, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato la vittoria del premio di Manager dell'anno in Ucraina: "Grazie! È stata un'altra stagione magnifica in cui abbiamo vinto il campionato e la coppa. Ci siamo riusciti grazie a un grande lavoro di squadra e grazie al mio staff, ai giocatori e alle strutture dello Shakhtar, che sono la ragione per cui ho vinto questo riconoscimento".

Thank you! It was another magnificent season where we won the Ukrainian league and cup. We were successful because of great teamwork and I want to thank my coaching staff, the players and the structure of @FCShakhtar, who are the reason for me winning this award. https://t.co/UHKJ0W1CrZ

— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) 6 luglio 2019