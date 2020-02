Roma, Fonseca non ha scelta: Mancini a centrocampo per l'equilibrio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fare di necessità virtù. Adesso Paulo Fonseca inevitabilmente dovrà arrendersi all’evidenza, riportando Gianluca Mancini in mediana. Nelle ultime due settimane - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il tecnico della Roma aveva sempre ricusato l’idea, ma a Bergamo sabato prossimo dovrà giocoforza tornare a farla sua.

Tra scelte e soluzioni - Questa volta, però, è davvero una scelta necessaria. Nel senso che senza Cristante (squalificato) e Diawara (ai box per l’infortunio al menisco), Fonseca potrebbe schierare al fianco di Veretout uno tra Mkhitaryan o Pellegrini (sulla carta anche Pastore, ma l’argentino ancora non sta bene). Ma sembrano tutte soluzioni che non convincono fino in fondo. Mancini, invece, lì ci ha già giocato e anche molto bene, dando alla squadra giallorossa quell’equilibrio che la Roma sembra invece aver smarrito da quando è senza Diawara.