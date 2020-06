Roma, Fonseca sorride: Pau Lopez e Mancini saranno disponibili per la Sampdoria

La Roma prepara la sfida contro la Sampdoria per la ripresa della Serie A e secondo Sky Sport il tecnico Paulo Fonseca conta di recuperare sia Pau Lopez che Gianluca Mancini: il portiere è reduce da una microfrattura al polso ma per il 24 giugno sarà pronto, anche se Mirante appare avanti nelle preferenze. Discorso simile per Mancini, reduce da una lussazione al gomito sinistro: il recupero procede bene e per la Samp l’ex Atalanta sarà disponibile.