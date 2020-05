Roma, Fonseca vuole la Champions: pronte varianti tattiche per il finale di stagione

vedi letture

Quasi sicuramente la Serie A ripartirà e proprio per questo Paulo Fonseca sta preparando la sua Roma per la corsa al quarto posto. La qualificazione in Champions League è l'obiettivo e il tecnico giallorosso ha intenzione di arricchire il bagaglio tattico del gruppo, utilizzando più spesso la difesa a tre che si è rivelata più propositiva. Poi, sempre per la retroguardia, il tecnico portoghese cercherà di migliorare anche le situazioni con le palle inattive: infatti, prima della sosta dovuta alla pandemia, Fonseca si era lamentato di aver subito troppe reti da calci piazzati, quindi sarà un aspetto sul quale si concentrerà particolarmente. Infine chiederà ai calciatori più precisione per quanto riguarda i tiri in porta. In Serie A, i giallorossi sono al terzo posto per numero di conclusioni dietro ad Atalanta e Napoli, ma ciò che manca è la precisione, che spesso e volentieri ha vanificato il lavoro di costruzione offensiva della squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.