Roma, giocatori seccati dall'annullamento del ritiro di Pinzolo

I giocatori della Roma, rientrati dalle ferie per effettuare le visite mediche di inizio stagione, non hanno preso benissimo la decisione del club di annullare il ritiro di Pinzolo. Chiaro che tutti siano contenti di poter usufruire di altri 10 giorni di riposo, ma in questo modo, soprattutto i sudamericani, non hanno avuto la possibilità di organizzarsi per restare qualche giorno in più in patria. Nella chat di squadra le parole usate non sono proprio gentili, ma la decisione è stata presa direttamente da Fonseca che non voleva partire per la montagna con mezza squadra e soprattutto vuole studiare al meglio la preparazione dopo le novità in ambito Europa League. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.