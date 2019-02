Roma, guai muscolari per Schick. Contro il Porto non ci sarà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Patrik Schick non prenderà parte alla trasferta di Champions League contro il Porto, racconta Sky Sport. Il giocatore è uscito anzitempo contro il Chievo per un problema muscolare e nella giornata di domani svolgerà gli accertamenti. Ma come detto la sua partenza per il Portogallo è da escludere, per l'emittente.