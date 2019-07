Roma, i convocati per il ritiro: ci sono Nzonzi e Dzeko. Out Marcano

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito l'elenco dei giocatori presenti agli ordini di Paulo Fonseca nel ritiro della Roma:

PORTIERI: Olsen, Fuzato, Mirante, Greco

DIFENSORI: Bouah, Florenzi , Spinazzola, Kolarov, Karsdorp , Capradossi, Jesus , Fazio, Santon

CENTROCAMPISTI: Nzonzi , Cristante, Gerson , Pastore, Coric, Gonalons ,Riccardi

ATTACCANTI: Dzeko, Schick, Defrel, Antonucci, Under, Perotti, Kluivert.

Bianda e Marcano non si allenano perché al centro di trattative di mercato. Riccardi ha un problema al flessore della coscia, rimediato in Nazionale. Terapie per Gonalons a causa di un problema all'adduttore.