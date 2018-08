Roma, i convocati per il Torino: out Nzonzi e Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco i convocati di Di Francesco per Torino-Roma. Come annunciato dal tecnico in conferenza, fuori dai convocati Nzonzi poiché arrivato da poco mentre Perotti ha rimediatoun problema alla caviglia.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Strootman, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy.